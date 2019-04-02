"МЮ" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону"

"Манчестер Юнайтед" уступил "Вулверхэмптону" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии (1:2). Победный для "волков" гол в свои ворота забил защитник "красных дьяволов" Крис Смоллинг. Отметим, что "МЮ" играл в меньшинстве с 57-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Эшли Янг.

"МЮ" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. "Вулверхэмптон" с 47 баллами располагается на 7-й строчке.

В другом матче "Уотфорд" разгромил "Фулхэм" (4:1). "Шершни" набрали 46 очков и поднялись на 8-е место. "Дачники" с 17 баллами располагаются на предпоследней строчке.

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33-й тур

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (1:1)

Голы: Мактоминэй, 13 (0:1). Жота, 25 (1:1). Смоллинг, 77 - в свои ворота (2:1).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре (Хонни Кастро, 76), Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Саисс, 84), Хименес, Жота (Иван Кавалейру, 73).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Далот (Перейра, 84), Янг, Погба, Фред (Джоунс, 65), Мактоминэй, Лукаку (Марсьяль, 73), Лингард.

Предупреждения: Шоу, 38. Далот, 42. Янг, 52. Хонни Кастро, 90+4.

Удаление: Янг, 57.

Судья: Дин.

2 апреля. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

"Уотфорд" - "Фулхэм" - 4:1 (1:1)

Голы: Дукуре, 23 (1:0). Бабел, 33 (1:1). Хьюз, 63 (2:1). Дини, 69 (3:1). Кико Фемения, 75 (4:1).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Капуэ (Кина, 78), Перейра (Янмат, 46), Дукуре, Хьюз, Дини, Деулофеу (Грэй, 46).

"Фулхэм": Рико, Рим (Сери, 72), Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан, Кэрни (Макдональд, 87), Замбо, Сессеньон, Бабел (Шюррле, 81), Митрович.

Предупреждения: Мариаппа, 44. Янмат, 47. Чемберс, 66. Кристи, 90. Холевас, 90.

Судья: Ист.

2 апреля. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

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