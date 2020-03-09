«МЮ» уверен, что сохранит полузащитника Чонга, которым интересуются «Барселона», «Юве» и «Интер»

Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено в том, что сможет сохранить в команде полузащитника Тахита Чонга, сообщает Goal.com.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают на то, что 20-летний голландец подпишет с клубом долгосрочный контракт. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что игроком интересуются «Барселона» и «Ювентус», а «Интер» уже вступил в переговоры с представителями Чонга.

В сезоне-2019/20 Чонг провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Контракт футболиста с «МЮ» заканчивается в конце июня 2020 года.