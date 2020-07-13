«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» на 97-й минуте и не поднялся в зону Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:2.
Гости открыли счет на 12-й минуте — отличился Стюарт Армстронг. «МЮ» забил два мяча в течение трех минут: на 20-й минуте забил Маркус Рэшфорд, на 23-й — Антони Марсьяль. На седьмой добавленной минуте Майкл Обафеми спас «Саутгемптон» от поражения.
Вратарь «красных дьяволов» Давид де Хеа провел 400-й матч за команду.
«МЮ» упустил шанс подняться с пятого места на третье, в зону Лиги чемпионов. На его счету столько же очков, сколько у «Лестера», но чуть хуже разность мячей (+26 против +29).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
35-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 2:2 (2:1)
Голы: Армстронг, 12 (0:1). Рэшфорд, 20 (1:1). Марсьяль, 23 (2:1). Обафеми, 90+7 (2:2).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Уильямс, 75), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Фред, 63), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 84), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Джеймс, 84).
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу (Обафеми, 87), Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 70), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 64).
Предупреждения: Уорд-Проуз, 44. Стивенс, 53. Уокер-Питерс, 56. Ван-Биссака, 90+2.
Судья: Кавана.
13 июля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».