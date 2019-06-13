"МЮ" сыграет с "Челси" в первом туре нового сезона АПЛ. Расписание матчей

Официальный Твиттер чемпионата Англии опубликовал расписание матчей на сезон-2019/20. Первый матч 1-го тура АПЛ пройдет 9 августа – "Ливерпуль" на своем поле будет принимать "Норвич".

Действующий чемпион "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом" 10 августа, а закроет первый тур АПЛ встреча "Манчестер Юнайтед" – "Челси" (11 августа).

Расписание на 1-й тур выглядит следующим образом:

9 августа

20.00. "Ливерпуль" – "Норвич".

10 августа

12.30. "Вест Хэм" – "Манчестер Сити".

15.00. "Борнмут" – "Шеффилд".

15.00. "Бернли" – "Саутгемптон".

15.00. "Кристал Пэлас" – "Эвертон".

15.00. "Лестер" – "Вулверхэмптон"

15.00. "Уотфорд" – "Брайтон".

15.00. "Тоттенхэм" – "Астон Вилла".

11 августа

14.00. "Ньюкасл" – "Арсенал".

16.30. "Манчестер Юнайтед" – "Челси".

Полное расписание доступно по ссылке.