"МЮ" сыграет с "Челси" в первом туре нового сезона АПЛ. Расписание матчей

Официальный Твиттер чемпионата Англии опубликовал расписание матчей на сезон-2019/20. Первый матч 1-го тура АПЛ пройдет 9 августа – "Ливерпуль" на своем поле будет принимать "Норвич".
Действующий чемпион "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом" 10 августа, а закроет первый тур АПЛ встреча "Манчестер Юнайтед" – "Челси" (11 августа).
Расписание на 1-й тур выглядит следующим образом:
9 августа
20.00. "Ливерпуль" – "Норвич".
10 августа
12.30. "Вест Хэм" – "Манчестер Сити".
15.00. "Борнмут" – "Шеффилд".
15.00. "Бернли" – "Саутгемптон".
15.00. "Кристал Пэлас" – "Эвертон".
15.00. "Лестер" – "Вулверхэмптон"
15.00. "Уотфорд" – "Брайтон".
15.00. "Тоттенхэм" – "Астон Вилла".
11 августа
14.00. "Ньюкасл" – "Арсенал".
16.30. "Манчестер Юнайтед" – "Челси".
Полное расписание доступно по ссылке.
🚨 Announce 2019/20 #PLfixtures 🚨— Premier League (@premierleague) 13 июня 2019 г.
Full list 👉 https://t.co/iQKSNaf596#PremierLeaguefixtures pic.twitter.com/dKBinVJGV9