Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:0).

— Мне кажется, мы создали достаточное количество моментов для победы, — сказал Де Хеа клубному телевидению. - Конечно, это была напряженная игра против хорошей команды, но я думаю, что мы заслужили немного большего.

Я думаю, у нас было два или три больших момента, особенно у Рэшфорда, но вратарь их спас. Сегодня мы очень хорошо оборонялись, но упустили много моментов.