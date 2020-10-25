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«МЮ» создал достаточное количество моментов для победы». Де Хеа — о ничьей с «Челси»

10:40
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:0).

— Мне кажется, мы создали достаточное количество моментов для победы, — сказал Де Хеа клубному телевидению. - Конечно, это была напряженная игра против хорошей команды, но я думаю, что мы заслужили немного большего.

Я думаю, у нас было два или три больших момента, особенно у Рэшфорда, но вратарь их спас. Сегодня мы очень хорошо оборонялись, но упустили много моментов.

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