«МЮ» расстанется с Марсьялем за 50 млн фунтов, им интересуется «Интер»

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Антони Марсьяля за 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

По информации источника, французом интересуется «Интер». Миланцы готовы приобрести нападающего, если команду покинет Ромелу Лукаку, который может перейти в «Челси».

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард входит в сферу интересов «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне Марсьяль провел 36 матчей, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач.