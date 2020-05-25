«МЮ» провел переговоры с агентом Рабьо

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с агентом полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Mirror.

По информации источника, представители «красных дьяволов» встретились с его матерью, Вероник, которая представляет интересы 25-летнего француза. Сообщается, что на футболиста также претендует «Арсенал». «Ювентус» готов отпустить хавбека за сумму в 27 миллионов фунтов.

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Рабьо в 22,95 миллиона фунтов.