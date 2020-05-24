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«МЮ» просит за Смоллинга 25 миллионов евро, «Рома» пытается сбить цену

08:48
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«Рома» пытается договориться о трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, «красные дьяволы» просят 25 миллионов евро за 30-летнего англичанина, который проводит сезон-2019/20 в Риме на правах аренды. «Рома» не может выплатить данную сумму и пытается договориться о ее снижении. Сообщается, что клубы вновь проведут переговоры в ближайшее время.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 28 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Смоллинга в 16 миллионов евро.

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