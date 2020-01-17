«МЮ» продлит контракт с Байи на два года. В этом сезоне защитник еще не играл

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи продлит контракт с клубом до лета 2022 года, утверждает ESPN. Соглашение игрока сборной Кот-д'Ивуара с «МЮ» истекает в конце нынешнего сезона.

Байи перешел в «МЮ» из «Вильярреала» летом 2016 года. Первую половину нынешнего сезона он пропустил из-за травмы колена и не провел ни одной игры за основную команду. 10 января он вернулся на поле, сыграв в молодежном чемпионате Англии против «Ньюкасла» (2:1).