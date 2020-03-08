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«МЮ» приблизил «Ливерпуль» к первому за 30 лет чемпионству. Команде Клоппа осталось выиграть два матча

22:18

«Ливерпуль» приблизился к чемпионскому титулу в сезоне-2019/20. Ближайший преследователь команды Юргена Клоппа «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура чемпионата Англии (0:2).

Команда Хосепа Гвардьолы отстает от «Ливерпуля» на 25 очков, имея игру в запасе. «Ливерпулю» для оформления чемпионства достаточно набрать в оставшихся девяти играх 6 очков.

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в 1990 году, еще до учреждения премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

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