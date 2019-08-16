«МЮ» презентовал третий комплект формы, посвященный победе в Кубке Англии-1909. Фото

«Манчестер Юнайтед» в официальном Twitter представил третий комплект формы на сезон-2019/20.

Экипировка выполнена в черном цвете с розовыми вставками. Поясняется, что она посвящена первой победе манкунианцев в Кубке Англии в 1909 году. Тогда «МЮ» обыграл «Бристоль» со счетом 1:0.

В первом туре АПЛ-2019/20 «МЮ» крупно обыграл «Челси» со счетом 4:0, во втором туре клуб 19 августа на выезде сыграет против «Вулверхэмптона».