«МЮ» предложили подписать полузащитника «Ноттингем Форест» Андерсона за 113 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «МЮ» уже связался с представителями 23-летнего англичанина. Трансфер может обойтись примерно в 113 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Андерсон в 14 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.