«МЮ» предложил «Атлетико» за Гризманна 60 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов купить форварда Антуана Гризманна за 60 миллионов евро, сообщает Fichajes.

По данным источника, манкунианцы ищут форварда на замену Криштиану Роналду, который покинул команду месяц назад.

«Атлетико» выкупил у «Барселоны» права на игрока летом 2022 года. Сам футболист не хотел бы покидать мадридский клуб.

31-летний Гризманн на ЧМ-2022 в составе сборной Франции отдал три голевые передачи в семи матчах и завоевал серебряную медаль.