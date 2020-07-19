«МЮ» практически закрыл сделку по переходу Санчо

Сделка по переходу вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» практически закрыта, сообщает CaughtOffside. Трансфер обойдется в 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит 120 миллионов за трансфер только в том случае, если команда попадет в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо отыграл 44 матча, записав на свой счет 20 мячей и столько же результативных передач.