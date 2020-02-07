«МЮ» пожаловался на английскую газету из-за статьи про нападение на дом Вудворда

«Манчестер Юнайтед» подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы (IPSO) на газету The Sun в связи с публикацией изданием статьи о нападении болельщиков команды на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда, сообщает пресс-служба клуба.

Статья была опубликована на сайте газеты и в печатной версии от 29 января. В клубе полагают, что репортер из The Sun был осведомлен о готовящейся атаке. Также в «МЮ» уверены, что журналист и фотограф находились на месте происшествия в момент преступления. Это, по их мнению, показывает качество опубликованных в статье фотографий.

В клубе считают, что, не предупредив о готовящейся атаке, репортер тем самым нарушил правила и пренебрег журналистской этикой.