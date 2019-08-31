«МЮ» потерял очки в матче с «Саутгемптоном». Джеймс забил 3-й гол в 4 матчах

«Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии — 1:1. Счет открыл на 10-й минуте Дэниэл Джеймс. Для новичка «МЮ» это третий гол в четырех матчах за клуб. Во втором тайме счет сравнял Янник Вестергор.

После четырех туров «МЮ» идет на четвертом месте с 5 очками, на счету «Саутгемптона» 4 очка.

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4-й тур

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (0:1)

Голы: Джеймс, 10 (0:1). Вестергор, 58 (1:1).

«Саутгемптон»: Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Дансо, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингс (Йосида, 77), Буфаль (Армстронг, 71), Адамс (Лонг, 62).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мата (Матич, 68), Погба, Перейра (Лингард, 68), Мактоминэй (Гринвуд, 82), Рэшфорд, Джеймс.

Предупреждения: Дансо, 19. Магуайр, 40. Янг, 90+4. Армстронг, 90+6.

Удаление: Дансо, 73.

Судья: Дин (Англия).

31 августа. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».