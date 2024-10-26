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Сегодня, 13:43

«МЮ» попросил «Манчестер Сити» подбросить своих игроков в Париж в целях экономии

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Руководители «Манчестер Юнайтед» попросили коллег из «Манчестер Сити» подбросить своих игроков в Париж на частном самолете, где состоится церемония вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о Кобби Майну и Алехандро Гарначо. Они номинированы на премию лучшему футболисту года от France Football. В «Манчестер Юнайтед» обратились за помощью в целях экономии, но «горожане» ответили отказом, сославшись на то, что в самолете недостаточно мест.

Церемония вручения престижной награды состоится 28 октября в Париже. Одним из главных фаворитов на «Золотой мяч» считается вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
Кобби Майну
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«Ноттингем Форест» победил «Лестер» благодаря дублю Вуда, у «лис» гол забил Варди
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
6
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
7
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
9
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
10
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 - : -
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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