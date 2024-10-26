«МЮ» попросил «Манчестер Сити» подбросить своих игроков в Париж в целях экономии

Руководители «Манчестер Юнайтед» попросили коллег из «Манчестер Сити» подбросить своих игроков в Париж на частном самолете, где состоится церемония вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о Кобби Майну и Алехандро Гарначо. Они номинированы на премию лучшему футболисту года от France Football. В «Манчестер Юнайтед» обратились за помощью в целях экономии, но «горожане» ответили отказом, сославшись на то, что в самолете недостаточно мест.

Церемония вручения престижной награды состоится 28 октября в Париже. Одним из главных фаворитов на «Золотой мяч» считается вингер «Реала» Винисиус Жуниор.