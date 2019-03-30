"МЮ" победил "Уотфорд" и поднялся на 4-е место, "Хаддерсфилд" досрочно вылетел из АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд" в матче 32-го тура премьер-лиги (2:1). Голами в составе "красных дьяволов" отметились нападающие Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

"МЮ" набрал 61 очко и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Уотфорд" с 43 баллами располагается на 9-й строчке.

В другом матче "Хаддерсфилд" уступил "Кристал Пэлас" (0:2) и досрочно вылетел из АПЛ. "Лестер" обыграл "Борнмут" (2:0), "Брайтон" с минимальным счетом уступил "Саутгемптону" (0:1), "Бернли" победил "Вулверхэмптон" (2:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

32-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 2:1 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 28 (1:0). Марсьяль, 72 (2:0). Дукуре, 90 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Джоунс, Шоу, Янг, Мата (А.Перейра, 63), Эррера (Лингард, 63), Погба, Матич, Марсьяль (Рохо, 77), Рэшфорд.

"Уотфорд": Фостер, Бритос, Янмат (Кико Фемения, 56), Кабаселе, Масина, Капуэ, Р.Перейра, Дукуре, Хьюз (Саксесс, 81), Дини, Деулофеу (Грэй, 73).

Предупреждения: Хьюз, 17. Масина, 82. А.Перейра, 90+2.

Судья: Аттуэлл.

30 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

"Кристал Пэлас" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0)

Голы: Миливоевич, 76 - с пенальти (1:0). ван Анхолт, 88 (2:0).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Миливоевич, Майер (Макартур, 46), Таунсенд (Куяте, 80), Заа, Батшуайи (Бентеке, 73).

"Хаддерсфилд": Хамер, Леве (Уильямс, 80), Конголо, Дурм, Шиндлер, Смит, Хогг, Муй, Притчард (Горенц-Станкович, 90+4), Бакуна (Качунга, 80), Грант.

Судья: Проберт.

30 марта. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Лестер" - "Борнмут" - 2:0 (1:0)

Голы: Морган, 11 (1:0). Варди, 82 (2:0).

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Менди, 72), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 90), Грэй (Геззаль, 89).

"Борнмут": Бегович, Клайн, Аке, Дэниэлс (Рико, 56), Мефам, Гослинг, Лерма (Соланке, 65), Брукс, Кинг (Станислас, 74), Фрэйзер, Уилсон.

Предупреждения: Гослинг, 71. Брукс, 81.

Судья: Мэйсон.

30 марта. Лестер. Стадион "King Power Stadium".

"Брайтон & Хоув" - "Саутгемптон" - 0:1 (0:0)

Гол: Хейбьерг, 53.

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Преппер (Локадиа, 74), Д.Стивенс, Биссума, Кноккарт, Маррей, Джаханбахш (Марч, 62).

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Дж.Стивенс, 76), Хейбьерг, Редмонд (Симс, 89), Ингс (Галлахер, 67).

Предупреждения: Д.Стивенс, 15. Дж.Стивенс, 83. Уорд-Проуз, 90+1.

Судья: Оливер.

30 марта. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium"

"Бернли" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 2:0 (1:0)

Голы: Коади, 2 - в свои ворота (1:0). Макнейл, 77 (2:0).

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл (Гвюдмундссон, 87), Вуд, Барнс.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер (Доэрти, 59), Невеш, Саисс, Иван Кавалейру (Хименес, 59), Траоре (Элдер Кошта, 72), Жота.

Предупреждение: Макнейл, 67.

Судья: Кавана.

30 марта. Бернли. Стадион "Turf Moor".

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