"МЮ" победил "Тоттенхэм" благодаря голу 18-летнего Гомеша

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче Международного кубка чемпионов - 2:1. Победный мяч провл на 80-й минуте 18-летний Анжел Гомеш.

В стартовом составе "МЮ" вышел Поль Погба, который этим летом близок к переходу в "Реал".

Международный кубок чемпионов

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:1)

Голы: Марсьяль, 21 (0:1). Лукас Моура, 65 (1:1). Гомеш, 80 (1:2).

"Тоттенхэм": Гассанига, Фертонген (Фойт, 46), Уокер-Питерс (Алдервейрелд, 46), Танганга (Марш, 70), Алли (Ролес, 62), Сиссоко (Эриксен, 62), Ндомбеле (Лукас Моура, 46), Уинкс (Скипп, 46), Георгиу (Уайт, 62), Кейн (Сон Хын Мин, 46), Парротт (Ламела, 46).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа (Ромеро, 46), Рохо (Далот, 46), Ван-Биссака (Линделеф, 46), Смоллинг (Байи, 46. Туанзебе, 56), Янг (Фред, 46), Перейра (Лингард, 46), Погба (Мата, 46), Мактоминэй (Гомеш, 46), Джеймс (Шоу, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 46), Гринвуд (Матич, 46).

Предупреждения: Алли, 12. Перейра, 40. Танганга, 42.

25 июля. Шанхай. Стадион "Хункоу".