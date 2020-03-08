«МЮ» победил «Ман Сити» два раза подряд впервые за 10 лет

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:0. «МЮ» победил в манчестерском дерби два раза подряд впервые с 2010 года. 29 января команда Уле Гуннара Сульшера взяла верх над «Ман Сити» в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0).

27 января 2010 года «МЮ» обыграл «Ман Сити» также в ответном полуфинале Кубка лиги (3:1), а 17 апреля взял верх в чемпионате Англии (1:0).

Сегодняшнее дерби стало 182-м в истории команд.