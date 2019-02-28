"МЮ" победил "Кристал Пэлас" и впервые в истории выиграл 8 выездных встреч подряд

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 28-го тура чемпионата Англии. Дублем отметился Ромелу Лукаку.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер продолжил свою беспроигрышную серию. Норвежец принял команду в декабре и за 11 встреч в чемпионате Англии не проиграл еще ни разу (9 побед, 2 ничьи). Кроме того, клуб впервые в истории выиграл восемь выездных матчей во всех турнирах подряд.

В турнирной таблице "МЮ" занимает пятое место, на 1 очко отставая от идущего четвертым "Арсенала".

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28-й тур

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (0:1)

Голы: Лукаку, 33 (0:1). Лукаку, 52 (0:2). Уорд, 66 (1:2). Янг, 83 (1:3).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Келли, ван Анхолт (Куяте, 83), Уорд, Шлупп, Макартур (Майер, 61), Миливоевич, Таунсенд, Заа, Батшуайи (Бентеке, 78).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Далот (Байи, 77), Янг, Погба, Фред (Гарнер, 90), Мактоминэй, Санчес (Рэшфорд, 77), Лукаку.

Предупреждения: Келли, 41. Санчес, 69. Шоу, 81. Заа, 90+1. Лукаку, 90+5.

Судья: Аткинсон.

27 февраля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".