«МЮ» планирует заработать 150 миллионов фунтов на трансферах четырех футболистов

«Манчестер Юнайтед» планирует заработать около 150 миллионов фунтов на потенциальных продажах игроков Маркуса Рашфорда, Антони, Джейдона Санчо и Алехандро Гарначо летом текущего года, сообщает The Telegraph.

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» может выручить 90 миллионов фунтов от трансферов Рашфорда, Антони и Санчо. При этом клуб готов рассмотреть предложения о продаже Гарначо, если они достигнут 60 миллионов фунтов. Отмечается, что интерес к аргентинскому футболисту могут проявить «Челси» и «Наполи», которые интересовались им в январе прошлого года.

Рашфорд, Антони и Санчо в настоящее время выступают за другие клубы на правах аренды.