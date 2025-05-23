«МЮ» планирует заработать 150 миллионов фунтов на трансферах четырех футболистов
«Манчестер Юнайтед» планирует заработать около 150 миллионов фунтов на потенциальных продажах игроков Маркуса Рашфорда, Антони, Джейдона Санчо и Алехандро Гарначо летом текущего года, сообщает The Telegraph.
Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» может выручить 90 миллионов фунтов от трансферов Рашфорда, Антони и Санчо. При этом клуб готов рассмотреть предложения о продаже Гарначо, если они достигнут 60 миллионов фунтов. Отмечается, что интерес к аргентинскому футболисту могут проявить «Челси» и «Наполи», которые интересовались им в январе прошлого года.
Рашфорд, Антони и Санчо в настоящее время выступают за другие клубы на правах аренды.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
5
|Лидс
|5
|2
|3
|0
|7-3
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
9
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
13
|МЮ
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
14
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Сандерленд
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|
16
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
17
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
18
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.09
|22:00
|Брентфорд – Челси
|3 : 0
|19.09
|14:30
|Тоттенхэм – Астон Вилла
|2 : 3
|19.09
|17:00
|Брайтон – Арсенал
|3 : 0
|19.09
|17:00
|Эвертон – Ипсвич
|1 : 0
|19.09
|17:00
|Ньюкасл – Халл Сити
|2 : 1
|19.09
|19:30
|Нот. Форест – Ковентри
|0 : 1
|20.09
|16:00
|Борнмут – Ливерпуль
|0 : 1
|20.09
|16:00
|Лидс – Кристал Пэлас
|0 : 0
|20.09
|16:00
|Ман. Сити – Сандерленд
|5 : 3
|20.09
|18:30
|Фулхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Даити Камада
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0
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