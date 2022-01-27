«МЮ» планирует предложить Рангнику контракт на постоянной основе

Рангник может продолжить возглавлять «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

«Манчестер Юнайтед» хочет предложить Ральфу Рангнику контракт на постоянной основе, сообщает The Sun.

По данным источника, руководство клуба довольно работой специалиста, поэтому не рассматривает больше тренеров на этот пост.

Рангник возглавил «Юнайтед» 29 ноября 2021 года. Под его руководством команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.