"МЮ" оштрафует Лукаку почти на 400 тысяч фунтов

"Манчестер Юнайтед" оштрафует нападающего Ромелу Лукаку за отказ прибыть в срок на тренировочную базу клуба. Как сообщает The Mirror, 26-летний бельгиец будет оштрафован почти на 400 тысяч фунтов стерлингов, то есть на размер двухнедельной зарплаты.

Лукаку тренируется с молодежной командой "Андерлехта", поддерживая свою форму и не торопясь в расположение своего нынешнего клуба. Своим поведением он хочет вынудить "МЮ" продать его. Интерес к Лукаку проявляют "Интер" и "Ювентус". В "Манчестер Юнайтед" считают, что за таким поведением игрока стоит его агент Федерико Пасторелло. Английский клуб не хочет идти на поводу у него и намерен дальше жестко вести переговоры по трансферу Лукаку.