«МЮ» объявил о подписании вратаря Ламменса из «Антверпена»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вратаря Сенне Ламменса из «Антверпена».

Соглашение с 23-летним голкипером рассчитано до лета 2030 года.

Ламменс выступал за «Антверпен» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету бельгийца 44 матча во всех турнирах, 10 из которых он отыграл на ноль. По итогам сезона он стал лидером чемпионата Бельгии по количеству сухих матчей.