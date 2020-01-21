«МЮ» обвиняется в неподобающем поведении игроков во время матча с «Ливерпулем»

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» из-за поведения футболистов в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:2). Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что клубу ставят в вину неспособность обеспечить надлежащее поведение игроков. Футболисты «МЮ» окружили главного арбитра матча Крейга Поусона после эпизода с отмененным в итоге голом Роберту Фирмину и требовали зафиксировать фол

В этой атаке Виргил ван Дейк боролся в воздухе за мяч Давидом Де Хеа. В итоге после использования ВАР взятие ворот не было засчитано. Де Хеа получил желтую карточку.