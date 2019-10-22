«МЮ» нашел фаната, оскорблявшего Александра-Арнолда на расовой почве

«Манчестер Юнайтед» выявил фаната, оскорблявшего на расовой почве защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1), сообщает Daily Mail. «МЮ» вычислил болельщика, изучив базу данных покупателей абонементов и уже выслал ему письмо о запрете посещать игры команды на неопределенный срок.

Инцидент произошел в первом тайме, фанат назвал Александра-Арнолда «гребаным черным ублюдком».