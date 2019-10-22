Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

«МЮ» нашел фаната, оскорблявшего Александра-Арнолда на расовой почве

17:59

«Манчестер Юнайтед» выявил фаната, оскорблявшего на расовой почве защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1), сообщает Daily Mail. «МЮ» вычислил болельщика, изучив базу данных покупателей абонементов и уже выслал ему письмо о запрете посещать игры команды на неопределенный срок.

Инцидент произошел в первом тайме, фанат назвал Александра-Арнолда «гребаным черным ублюдком».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир