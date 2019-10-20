Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 9-го тура чемпионата Англии. Ворота вице-чемпионов страны займет Алиссон. Голкипер из-за травмы не выходил на поле с 9 августа. Заменявший его Адриан начнет встречу на скамейке запасных. Лидер атак «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в заявку на игру.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Вайналдум — Мане, Ориги, Фирмину.

Запасные — Адриан, Ловрен, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Гомес, Лаллана.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — Андреас Перейра, Мактоминей, Туанзебе, Фред, Д. Джеймс — Рэшфорд.

Запасные — Ромеро, Рохо, Уильямс, Гарнер, Мата, Гринвуд, Марсьяль.

Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»