"МЮ" - "Ливерпуль": хозяева в первом таме потеряли трех игроков из-за травм

В первом тайме матча 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" команды были вынуждены сделать сразу четыре вынужденных замены, причем хозяева сделали сразу три. На 21-й минуте Андреас Перейра заменил Андера Эрреру, через 4 минуты Джесси Лингард вышел на замену вместо Хуана Маты. На 31-й минуте "Ливерпуль" вынужден был поменять Роберту Фирмину на Дэниэла Старриджа. А за две минуты до перерыва "МЮ" провел третью вынужденную замену - Джесси Лингард отыграл менее 20 минут и также досрочно завершил встречу, уступив место Алексису Санчесу.

Последний раз в чемпионате Англии четыре вынужденных замены в течение тайма были произведены в феврале 2009 года в игре "Уиган" - "Фулхэм".

Онлайн-трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"