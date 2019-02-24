"МЮ" – "Ливерпуль": фрибеты от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 24 февраля "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проведут центральный матч 27-го тура английской премьер-лиги, встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

"Ливерпуль" делит первое место в турнирной таблице с “Манчестер Сити” и является фаворитом матча. На победу "красных" в БК "Лига Ставок" коэффициент составляет 2,3, то есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 2300 рублей. При этом шансы на победу "МЮ" оцениваются ниже – 3,05. Если говорить об исходах, то наименее вероятным букмекеры считают ничейный результат – коэффициент на это составляет 3,5.

Экспертов не смущает беспроигрышная серия "Красных дьяволов" в чемпионате Англии, которая составляет девять матчей кряду. С тех пор, как команду возглавил Уле Гуннар Сульшер, "МЮ" проиграл только однажды – в Лиге чемпионов "ПСЖ". А вот "Ливерпуль", напротив, выиграл только один из четырех последних матчей – три остальных закончились вничью. Тем не менее, по потерянным очкам команда Юргена Клоппа по-прежнему лидирует в АПЛ. Все может измениться уже в воскресенье.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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