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«МЮ» — «Ливерпуль»: англичане забили за обе команды впервые за 18 лет. Последний раз это были Бекхэм и Оуэн

20:41

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:1. В составе «МЮ» отличился Маркус Рэшфорд, за «Ливерпуль» ответный мяч забил Адам Лаллана. Это первый случай за 18 лет, когда в составе обеих команд голы забивают англичане.

В предыдущий раз это произошло в ноябре 2001 года. Тогда за «Ливерпуль» забил Майкл Оуэн, а за «МЮ» — Дэвид Бекхэм. Примечательно, что Бекхэм на тот момент был капитаном сборной Англии, а Оуэн — его сменщиком.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

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