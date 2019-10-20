«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:1. В составе «МЮ» отличился Маркус Рэшфорд, за «Ливерпуль» ответный мяч забил Адам Лаллана. Это первый случай за 18 лет, когда в составе обеих команд голы забивают англичане.

В предыдущий раз это произошло в ноябре 2001 года. Тогда за «Ливерпуль» забил Майкл Оуэн, а за «МЮ» — Дэвид Бекхэм. Примечательно, что Бекхэм на тот момент был капитаном сборной Англии, а Оуэн — его сменщиком.