«МЮ» — «Лидс»: правильно ли засчитан гол Бруну Фернандеша?
На 54-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» (5:1) арбитр Пол Тирни в спорной ситуации принял верное решение, засчитав еще один гол Бруну Фернандеша.
Для этого судье было достаточно взглянуть на экран устройства на его руке: благодаря системе определения взятия ворот (GLT — goal line technology), применяемой в английской премьер-лиге, стало моментально ясно, что мяч пересек линию ворот.
Определить это визуально не представлялось возможным.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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