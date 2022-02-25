«МЮ» летом хочет бесплатно подписать защитника «Челси» Рюдигера

«Манчестер Юнайтед» хочет летом 2022 года приобрести защитника «Челси» Антонио Рюдигера, утверждает Daily Mirror.

По данным источника, в летнее трансферное окно красные дьяволы намерены подписать игрока на правах свободного агента. Контракт немца с «Челси» истекает по окончании текущего сезона. О продлении соглашения стороны пока не договорились.

Ранее в СМИ сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Реал» и «ПСЖ». Клубы готовы платить ему намного больше, чем в «Челси».