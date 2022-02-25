«МЮ» летом хочет бесплатно подписать защитника «Челси» Рюдигера
«Манчестер Юнайтед» хочет летом 2022 года приобрести защитника «Челси» Антонио Рюдигера, утверждает Daily Mirror.
По данным источника, в летнее трансферное окно красные дьяволы намерены подписать игрока на правах свободного агента. Контракт немца с «Челси» истекает по окончании текущего сезона. О продлении соглашения стороны пока не договорились.
Ранее в СМИ сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Реал» и «ПСЖ». Клубы готовы платить ему намного больше, чем в «Челси».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
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|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|26
|13
|7
|6
|44-34
|46
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
7
|Вулверхэмптон
|25
|12
|4
|9
|24-20
|40
|
8
|Тоттенхэм
|24
|12
|3
|9
|31-32
|39
|
9
|Брайтон
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|
10
|Саутгемптон
|25
|7
|11
|7
|32-37
|32
|
11
|Кр. Пэлас
|26
|6
|11
|9
|36-37
|29
|
12
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|
13
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|
15
|Лидс
|25
|5
|8
|12
|29-56
|23
|
16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Бернли
|23
|3
|11
|9
|21-29
|20
|
19
|Уотфорд
|25
|5
|3
|17
|25-47
|18
|
20
|Норвич
|25
|4
|5
|16
|15-53
|17
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|10.12
|23:00
|
Брентфорд – Уотфорд
|2 : 1
|11.12
|15:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 0
|11.12
|18:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Челси – Лидс
|3 : 2
|11.12
|20:30
|
Норвич – МЮ
|0 : 1
|12.12
|17:00
|
Бернли – Вест Хэм
|0 : 0
|12.12
|17:00
|
Лестер – Ньюкасл
|4 : 0
|12.12
|19:30
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|3 : 1
|16.03
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|13
|1
|5
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