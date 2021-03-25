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«МЮ» интересуется защитником сборной Испании Торресом

11:44
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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торресом, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, 24-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в английском клубе. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно. Руководство «МЮ» считает игрока основным кандидатом в пару к Гарри Магуайру в центр обороны.

Сумма отступных в контракте Торреса — 60 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. В ла лиге футболист провел 26 матчей и отметился двумя голами.

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