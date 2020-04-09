«МЮ» и «Ювентус» поборются за Хамеса

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — среди претендентов на полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает AS.

По информации источника, оба клуба заинтересованы в 28-летнем колумбийце, рассматривая его как усиление для основного состава. Сообщается, что в Хамесе также заинтересованы «Наполи» и «Эвертон».

На счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 40 миллионов евро.