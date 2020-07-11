«МЮ» и Сульшер скорбят в связи со смертью брата Бобби Чарльтона

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника сборной Англии Джека Чарльтона. Чемпион мира-1966, брат легенды «МЮ» Бобби Чарльтона скончался в возрасте 85 лет.

«Мы очень опечалены уходом Джека Чарльтона, брата сэра Бобби и игрока сборной Англии — чемпионов мира 1966 года. Искренние соболезнования семье Чарльтона в связи с их утратой», — говорится в сообщении «МЮ».

— Очень печальные новости. Он был легендой футбола и настоящим джентльменом. Когда мы разговаривали, он всегда был очень эмоционален, — сказал главный тренер «МЮ» Сульшер.