«МЮ» и Сульшер скорбят в связи со смертью брата Бобби Чарльтона
11 июля 2020, 12:39
«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника сборной Англии Джека Чарльтона. Чемпион мира-1966, брат легенды «МЮ» Бобби Чарльтона скончался в возрасте 85 лет.
«Мы очень опечалены уходом Джека Чарльтона, брата сэра Бобби и игрока сборной Англии — чемпионов мира 1966 года. Искренние соболезнования семье Чарльтона в связи с их утратой», — говорится в сообщении «МЮ».
— Очень печальные новости. Он был легендой футбола и настоящим джентльменом. Когда мы разговаривали, он всегда был очень эмоционален, — сказал главный тренер «МЮ» Сульшер.
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