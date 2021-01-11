«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в Кубке Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 и 1/8 финала Кубка Англии. По ее итогам уже на стадии 1/16 финала встретятся два принципиальных соперника и лидеры текущего розыгрыша чемпионата Англии — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Победитель противостояния сыграет с победителем встречи «Стокпорта» с «Вест Хэмом» или «Донкастером», которые проводят свой матч 1/32 финала в эти минуты.

Действующий обладатель Кубка «Арсенал» в случае победы над «Шрусбери Таун» встретится в 1/16 финала с «Саутгемптоном», а в 1/8 финала — с победителем матча «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут».

«Фулхэм"/"Бернли» — «Борнмут» / «Кроули»

«Манчестер Юнайтед» / «Ливерпуль» — «Стокпорт» / «Вест Хэм» или «Донкастер»

«Шеффилд Юнайтед» / «Плимут» — «Миллуолл» / «Бристоль Сити»

«Чорли» / «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» / «Шрусбери» или «Арсенал»

«Барнсли» / «Норвич» — «Челси» / «Лутон»

«Эвертон» / «Шеффилд Уэнсдей» — «Уикомб» / «Тоттенхэм»

«Суонси» / «Ноттингем Форест» — «Челтенхэм» / «Манчестер Сити»

«Брентфорд» / «Лестер» — «Брайтон» / «Блэкпул»

Матчи 1/8 финала состоятся с 22 по 25 января.