«МЮ» и «Интер» проявляют интерес к защитнику «Торино» Бремеру

«Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Бавария» интересуются защитником «Торино» Глейсоном Бремером, сообщил в своем Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб уже встречался с агентом игрока. Отмечается, что скауты манкунианцев будут наблюдать за Бремером в течении двух недель. Представители «Баварии», в свою очередь, присутствовали на матче «Торино» с «Ювентусом».

По данным Transfermarkt, стоимость 24-летнего бразильца оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с «Торино» действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Бремер сыграл за «Торино» 24 матча во всех турнирах, отметился двумя голами и одной результативной передачей.