«МЮ» и Давид де Хеа близки к продлению контракта на два года

«Манчестер Юнайтед» в скором времени подпишет новый контракте с голкипером Давидом де Хеа, пишет журналист Экрем Конур.

По данным источника, новое соглашение футболиста с манкунианцами будет рассчитано до лета 2025 года. Нынешний контракт истекает летом 2023 года.

В составе «МЮ» испанец выступает с июля 20211 года. В этом сезоне он провел 46 матчей за команду, пропустив 66 голов и 10 раз сыграв «на ноль».

«Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне финишировал на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ с 58 очками. В следующем сезоне команда примет участие в Лиге Европы.