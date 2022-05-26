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Сегодня, 11:36

«МЮ» и Давид де Хеа близки к продлению контракта на два года

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» в скором времени подпишет новый контракте с голкипером Давидом де Хеа, пишет журналист Экрем Конур.

По данным источника, новое соглашение футболиста с манкунианцами будет рассчитано до лета 2025 года. Нынешний контракт истекает летом 2023 года.

В составе «МЮ» испанец выступает с июля 20211 года. В этом сезоне он провел 46 матчей за команду, пропустив 66 голов и 10 раз сыграв «на ноль».

«Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне финишировал на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ с 58 очками. В следующем сезоне команда примет участие в Лиге Европы.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
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Брайтон – Вест Хэм
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22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
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 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

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Челси

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Харви Барнс

Лестер

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Эзри Конса

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 29 1 4
Гранит Джака

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