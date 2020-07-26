«МЮ» и «Челси» пробились в Лигу чемпионов, «Лестер» вышел в Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» в матче заключительного тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 2:0.

Голы на счету Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда. На 94-й минуте Джонни Эванс получил красную карточку.

По итогам этой встречи «МЮ» опередил «Лестер» в турнирной таблице, заняв третье место, и завоевал путевку в Лигу чемпионов. «Лисы» завершили сезон на пятой строчке и вышли в групповой этап Лиги Европы.

В другом матче «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. Лондонцы заняли четвертое место и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, «волки» закончили сезон на седьмом месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 71 — с пенальти (0:1). Лингард, 90+8 (0:2).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Морган, Джастин, Томас (Херст, 88), Олбрайтон (Прат, 73), Тилеманс (Барнс, 73), Ндиди, Чудхури (Грэй, 73), Варди, Ихеаначо (Перес, 58).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс, Погба, Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 86), Марсьяль (Фосу-Менса, 90+7), Рэшфорд (Игало, 90+7), Гринвуд (Лингард, 77).

Предупреждения: Магуайр, 9. Линделеф, 63. Эванс, 68. Варди, 83. Погба, 90. Уильямс, 90+2.

Удаление: Эванс, 90+4.

Судья: Аткинсон (Англия).

26 июля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Челси» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 2:0 (2:0)

Голы: Маунт, 45+1 (1:0). Жиру, 45+4 (2:0).

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Джеймс, Ковачич (Лофтус-Чик, 85), Жоржинью (Баркли, 88), Маунт (Педро, 85), Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Хадсон-Одои, 78).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Винагре, 59), Хонни Кастро (Жоау Моутинью, 59), Коади, Дендонкер, Невеш (Поденсе, 59), Саисс, Хименес, Жота (Бруну Жордау, 84), Педру Нету (Траоре, 46).

Предупреждения: Жота, 22. Педру Нету, 45. Жиру, 45+3. Дендонкер, 83. Аспиликуэта, 90+2.

Судья: Аттуэлл (Англия).

26 июля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».