«МЮ» и «Боруссия» соболезнуют пострадавшим от взрыва в Бейруте

«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» из Дортмунда выразили соболезнования в связи с трагедией в столице Ливана Бейруте. В результате мощного взрыва погибло не меньше шести человек, сотни человек получили ранения.

«Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал от недавнего взрыва в Бейруте. Держитесь», — говорится в Twitter «МЮ».

«Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал от ужасного взрыва в Бейруте. Береги себя, Ливан», — написала пресс-служба «Боруссии» в Twitter.