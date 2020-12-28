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«МЮ» хочет продлить контракт с Кавани

21:08
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«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить контракт с нападающим Эдинсоном Кавани. Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер доволен выступлениями 33-летнего уругвайца, который присоединился к команде в октябре. Контракт футболиста истекает в конце сезона.

— У Эдинсона впереди еще несколько лет, — цитирует BBC Сульшера. — Он добился хорошего результата, и я доверяю ему.

На счету Кавани 13 матчей и 4 мяча во всех турнирах.

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