«МЮ» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Макгинна летом

«Манчестер Юнайтед» планирует сделать предложение «Астон Вилле» о трансфере полузащитника Джона Макгинна в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, технический директор «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высоко оценивает 27-летнего шотландца.

Отмечается, что «Юнайтед» рассматривал вариант с подписанием полузащитника прошлым летом, но в приоритете клуба было усиление других позиций.

За трансфер Макгинна «Астон Вилла» будет просить сумму в размере около 40 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Макгинн забил три мяча и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Астон Виллу». Контракт полузащитника с бирмингемским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 30 миллионов евро.