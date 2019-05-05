"Манчестер Юнайтед" хочет летом пригласить в руководство бывшего вратаря клуба Эдвина ван дер Сара, сообщает Daily Mail. "МЮ" предлагает ему должность технического директора. Сейчас 48-летний голландец занимает пост исполнительного директора "Аякса".

Отмечается, что его переход в "МЮ" вряд ли состоится, поскольку его устраивает нынешняя должность в Амстердаме. В английском клубе он не будет иметь такого же объема власти, поскольку часть его функций в "МЮ" выполняет вице-президент Эд Вудвард.

Ван дер Сар защищал цвета "МЮ" с 2005 по 2011 год, после чего завершил карьеру.