«МЮ» готов приобрести Санчо за рекордные 120 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» готов приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за 120 миллионов фунтов, пишет Mirror.

Как сообщает издание, «МЮ» собирается перебить предложение «Челси» по 19-летнему англичанину и вернуть его в родной чемпионат. Если соглашение будет достигнуто, то этот трансфер станет рекордным для «красных дьяволов». Сейчас самая дорогая сделка в истории клуба — покупка Поля Погба из «Ювентуса» за 94,5 миллиона фунтов летом 2016 года. Ранее вице-президент «МЮ» Эд Вудворд заявил, что готов потратить серьезную сумму на усиление состава команды в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Санчо забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 108 миллионов евро.