«МЮ» готов подписать Кристиана Эриксена

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с полузащитником Кристианом Эриксеном. Клуб готов удовлетворить финансовые требования футболиста, пишет Daily Star.

По данным источника, переговоры находятся на завершающей стадии. Датчанин будет получать 8,3 миллиона евро в год.

Сообщалось, что Эриксен также рассматривает предложение от «Брентфорда».

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 10 матчах за команду. 30 июня 2022 года он получит статус свободного агента.