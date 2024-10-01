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Сегодня, 17:32

«МЮ» должен будет выплатить тен Хагу 17,5 миллиона фунтов в случае увольнения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить главному тренеру команды Эрику тен Хагу крупную компенсацию в случае его увольнения из клуба, сообщает Goal.

По информации источника, сумма неустойки составляет 17,5 миллиона фунтов (около 21 миллиона евро). При этом еще несколько месяцев назад потенциальная компенсация составляла 10 миллионов фунтов, но сумма увеличилась после продления контракта с тен Хагом этим летом.

54-летний нидерландец возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне манкунианцы с 7 очками занимают 13-е место в АПЛ после шести туров.

Увольнению тен Хага мешает огромная неустойка. Летом в команду пришел возможный сменщик Эрика

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 6 0 1 5 3-12 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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38 тур
5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
 - : -
5.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
5.10 17:00
Лестер – Борнмут
 - : -
5.10 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.10 17:00
Вест Хэм – Ипсвич
 - : -
5.10 19:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
6.10 16:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.10 16:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
6.10 18:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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