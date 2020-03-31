«МЮ» больше не интересуется Грилишем после того, как игрок попал в ДТП

«Манчестер Юнайтед» потерял интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу в связи с тем, что игрок попал в скандальное ДТП в минувшие выходные, сообщает Daily Star.

По информации источника, «красные дьяволы» были готовы потратить на 24-летнего англичанина 70 миллионов фунтов, но в связи с недавней аварией, в которую угодил футболист, возвращаясь с вечеринки, нарушив решим самоизоляции в связи с коронавирусом, клуб больше не хочет покупать игрока. Сообщается, что «МЮ» сосредоточит свое внимание на полузащитнике «Лестера» Джеймсе Мэддисоне.

Грилиш попал в аварию. За пару часов до этого он просил людей остаться дома