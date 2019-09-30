«МЮ» — «Арсенал»: составы команд. 18-летний Сака выйдет в «старте» гостей
21:09
Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 7-го тура чемпионата Англии. В атаке гостей второй раз подряд выйдет 18-летний Букайо Сака. В предыдущей игре против «Астон Виллы» (3:2) он провел первый тайм.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Туанзебе, Линделеф, Магуайр, Янг, Мактоминей, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рэшфорд.
Запасные — Ромеро, Рохо, Уильямс, Фред, Мата, Матич, Гринвуд.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Гендоузи, Джака, Торрейра, Пепе, Обамеянг, Сака.
Запасные — Мартинес, Майтланд-Найлз, Холдинг, Себальос, Уиллок, Нельсон, Мартинелли.