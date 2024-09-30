«МЮ» 23 раза крупно проиграл в АПЛ после ухода Фергюсона — в эпоху шотландца было 22

«Манчестер Юнайтед» дома крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3) в матче 6-го тура АПЛ.

«Манкунианцы» потерпели 23-е поражение с разницей в три и больше гола в 424-м матче чемпионата Англии после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году, сообщает портал статистики Opta. В эпоху шотландского тренера команда потерпела 22 разгромных поражения в 1035 играх.

В этом сезоне «МЮ» набрал 7 очков в АПЛ и занимает 12-е место в таблице.