«МЮ» 23 раза крупно проиграл в АПЛ после ухода Фергюсона — в эпоху шотландца было 22
«Манчестер Юнайтед» дома крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3) в матче 6-го тура АПЛ.
«Манкунианцы» потерпели 23-е поражение с разницей в три и больше гола в 424-м матче чемпионата Англии после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году, сообщает портал статистики Opta. В эпоху шотландского тренера команда потерпела 22 разгромных поражения в 1035 играх.
В этом сезоне «МЮ» набрал 7 очков в АПЛ и занимает 12-е место в таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
11
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
12
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 1
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 2
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1
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